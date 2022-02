Morre Hugo Torres, um dos opositores presos na Nicarágua

O ex-guerrilheiro Hugo Torres Jiménez, um dos 46 opositores ao governo de Daniel Ortega presos desde o ano passado na Nicarágua, morreu neste sábado (12), informaram seus familiares em um comunicado sem dar maiores detalhes.



"Comunicamos com profundo pesar o falecimento do nosso pai adorado", disseram seus filhos em um obituário difundido pelo bloco opositor Unidade Nacional Azul e Branco (UNAB), que Torres integrava.



Detido desde 13 de junho de 2021 no presídio de El Chipote, Jiménez foi levado em dezembro a um hospital por complicações de saúde, segundo pessoas próximas.



"Por vontade próxima expressa do nosso pai, não será celebrada honraria fúnebre, nem (haverá) cerimônias públicas", acrescentou a família.



Torres, de 73 anos, era vice-presidente da opositora União Democrática Renovadora (Unamos), antes conhecida como Movimento de Renovação Sandinista (MRS, centro esquerda), criada em 1995 por militantes em desacordo com a condução política de Ortega.



Sua organização, assim como muitas outras da oposição, se reuniam sob o UNAB.



Também foi um guerrilheiro sandinista de destaque e general reformado do Exército. Em 1974, arriscou a vida em uma operação para libertar um grupo de presos políticos da ditadura de Somoza, entre eles Ortega.



No poder desde 2007 e líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), Ortega os acusa de conspirar contra seu governo, com apoio dos Estados Unidos.



Segundo a ex-guerrilheira e exilada dissidente sandinista Mónica Baltodano, Torres morreu no hospital, para onde foi levado como prisioneiro.



"Lamentamos muitíssimo esta morte de um herói, de um verdadeiro herói das lutas contra as ditaduras que dominaram a Nicarágua, a ditadura de Somoza e agora a ditadura de Ortega, que é uma ditadura brutal e criminosa", disse Baltodano ao canal 100 Noticias, transmitido pela internet.



O grupo Unamos denunciou em janeiro passado que a saúde de Torres havia se deteriorado na prisão e exigiu ao governo que informasse sobre sua situação. As autoridades não se pronunciaram até o momento.



Torres era um dos 46 opositores presos no ano passado, a maioria deles antes das eleições de novembro, quando Ortega conquistou a quarta reeleição consecutiva. Entre os detidos há sete pessoas que pretendiam disputar as eleições com Ortega.



Todos foram acusados pelo Ministério Público de menosprezar a integridade nacional e promover a ingerência estrangeira. Entre eles, 18 já foram considerados culpados pela justiça nas últimas duas semanas e sete foram condenados a penas entre 8 a 13 anos de prisão.