O ex-guerrilheiro Hugo Torres Jiménez, um dos 46 opositores ao governo de Daniel Ortega presos desde o ano passado na Nicarágua, morreu neste sábado (12), informaram seus familiares em um comunicado sem dar maiores detalhes.



"Comunicamos com profundo pesar o falecimento do nosso pai adorado", disseram seus filhos em um obituário difundido pelo bloco opositor Unidade Nacional Azul e Branco (UNAB), que Torres integrava. Detido desde junho de 2021 no presídio de El Chipote, foi levado em dezembro a um hospital por complicações de saúde, segundo pessoas próximas.