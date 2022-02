Os Estados Unidos ordenaram a retirada de quase todos os soldados que mantinham estacionados na Ucrânia para "reposicioná-los para outros lugares da Europa", anunciou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, neste sábado (12).



O secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, decidiu transferir 160 soldados da Guarda Nacional da Flórida "que assessoravam e treinavam as forças ucranianas", disse o comunicado, no momento em que Washington fala da possibilidade iminente de uma invasão russa da Ucrânia.