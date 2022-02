Garoto espanhol é preso suspeito de matar família após briga por nota baixa

Um adolescente de 15 anos foi detido na Espanha suspeito de matar seus pais e seu irmão de 10 anos a tiros, após uma briga por notas baixas na escola - informou a polícia neste sábado (12).



O incidente ocorreu na noite de terça-feira em uma zona rural nos arredores de Elche, a cerca de 20 quilômetros da cidade portuária de Alicante, no sudeste do país.



O crime foi descoberto somente na sexta-feira por um parente que foi ao local ver como eles estavam, disse um porta-voz da polícia à AFP.



"A irmã da mãe foi à casa, porque não tinha notícias da família. E foi então que seu sobrinho disse a ela que tinha matado o pai, a mãe e o irmão", relatou a mesma fonte.



A polícia encontrou os três mortos dentro da residência e prendeu o adolescente, "um menor de 15 anos". Ele estava há três dias sozinho na casa com os corpos sem vida.



Ele contou aos agentes que "discutiu com sua mãe por causa das notas na escola" e que usou a arma de caça do pai para matá-la. Depois, atirou no irmão e, então, no pai.



A família era da região, mas não era conhecida da polícia, completou o porta-voz.