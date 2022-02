Milhares de pessoas protestam na Austrália contra vacinação anticovid

Milhares de pessoas marcharam na capital da Austrália, Camberra, neste sábado (12), para protestar contra os mandatos de vacinação anticovid-19, no momento em que ocorrem grandes mobilizações desse tipo em várias partes do mundo.



Manifestantes marcharam pelas ruas de Camberra para se concentrar do lado de fora do Parlamento. Muitos agitavam a bandeira australiana em vermelho, um emblema associado aos "cidadãos soberanos", que afirmam que as leis nacionais não lhes dizem respeito.



Na multidão, via-se faixas com mensagens como "Lute por sua liberdade e seus direitos" e "Não às drogas impostas", com o desenho de uma seringa.



A polícia estimou que cerca de 10.000 manifestantes compareceram ao ato e que, em geral, mostraram "bom comportamento". Três pessoas foram detidas.



Em torno de 94% das pessoas com mais de 16 anos na Austrália receberam pelo menos duas doses de vacinas contra a covid-19, segundo as autoridades.



No país, a vacina é voluntária, mas obrigatória para pessoas que ingressam no país e para quem trabalha em profissões consideradas de risco, como o cuidado de idosos.



O primeiro-ministro Scott Morrison, que deve convocar eleições gerais em meados de maio, pediu aos manifestantes que protestassem de forma pacífica.



O governo também disse entender as preocupações dos manifestantes, mas alegou que são os estados, e não o governo federal, que impõem muitas das obrigações para se vacinar.