Wall Street fecha em queda, puxada pelo risco de invasão da Ucrânia

O medo de uma iminente invasão russa da Ucrânia pressionou nesta sexta-feira (11) a bolsa de Nova York. O Dow Jones fechou em queda de 1,43%, a 34.738,06 pontos, enquanto o índice Nasdaq, de forte componente tecnológico, recuou 2,78% a 13.791,15 pontos. Já o índice composto S&P; 500 recuou 1,90%, a 4.418,64 pontos.



A sessão tinha aberto sem convicção. Os operadores esperavam uma recuperação após o forte impacto dos dados da inflação nos Estados Unidos, na quinta-feira, e a divulgação da posição rígida de um membro do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



"As notícias sobre a Ucrânia e a Rússia acertaram um novo golpe nos mercados, já hesitantes", comentou Cliff Hodge, encarregado de investimentos da Cornerstone Health. "A fuga para valores mais seguros começou".



"Se houver uma invasão (...), é concebível que as ações sofram uma nova queda de cerca de 10%", antecipou John Lynch, encarregado de investimentos da Comerica Wealth Management.