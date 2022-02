Justiça suspende exploração de petróleo na costa de Buenos Aires

A justiça argentina emitiu uma medida cautelar que suspende a exploração de petróleo em três áreas marítimas da costa atlântica de Buenos Aires e ordena a realização de estudos de impacto ambiental, informou uma fonte judicial nesta sexta-feira (11).



A medida atendeu ao pedido feito pelo prefeito da cidade turística de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, junto a organizações ambientalistas que promoveram protestos contra a exploração em frente a essas praias que atraem milhões de visitantes a cada verão.



A medida cautelar será mantida até que seja proferida uma decisão substantiva sobre o assunto, de acordo com a decisão citada pela imprensa local.



O governo do presidente Alberto Fernández autorizou por decreto no final de 2021 a realização de estudos de exploração sísmica pela petrolífera norueguesa Equinor, juntamente com a estatal YPF e a anglo-holandesa Shell, em áreas offshore do Mar Argentino, sul de Buenos Aires.



O juiz federal Santiago Martín decidiu atender ao pedido do prefeito e ordenou "a suspensão imediata da aprovação do projeto" com base na "possibilidade de danos irreparáveis derivados da execução das tarefas de exploração".