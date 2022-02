O presidente americano, Joe Biden, falará por telefone com seu contraparte russo, Vladimir Putin, no sábado, a respeito da escalada da crise sobre a Ucrânia, informou um alto funcionário americano.



"Eles vão conversar no sábado de manhã", disse o alto funcionário. O Kremlin gostaria que os líderes conversassem na segunda-feira, mas aceitou a sugestão dos Estados Unidos de dialogarem antes, acrescentou o funcionário.