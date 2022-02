Oito mortos em operação policial em favela no Rio de Janeiro

Oito supostos criminosos foram mortos nesta sexta-feira (11) em uma operação policial contra traficantes de drogas em uma favela da zona norte do Rio de Janeiro, anunciou a polícia.



"Houve confronto e 8 criminosos feridos não resistiram aos ferimentos", informou no Twitter a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), que afirmou ter apreendido uma grande quantidade de drogas, sete fuzis, 14 granadas e 4 pistolas.



A operação, em conjunto com a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi implantada de madrugada na comunidade Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha.



Depois do meio-dia, pelo menos quatro corpos seguiam estendidos na rua, observaram jornalistas da AFP.



Protegidos por dezenas de policiais, os peritos examinaram os corpos antes de levantá-los, enquanto vizinhos tentavam identificar amigos ou conhecidos entre os mortos, com um aparente misto de raiva e tristeza. Nenhum deles quis responder às perguntas da AFP para não se expor na imprensa.



Vídeos postados nas redes sociais mostraram veículos blindados circulando pelas ruas estreitas da favela, com o som de tiros ao fundo.



"Encontramos uma grande resistência para avançar e cumprir nossos objetivos, e provavelmente esses elementos estavam nessa resistência", disse o coronel Luiz Henrique Marinho, da PRMJ, ao G1.



Segundo a Fogo Cruzado, plataforma digital que registra tiroteios no Rio e é altamente crítica à letalidade das forças de segurança cariocas, esta é a operação policial com mais mortes até agora este ano.



A PMRJ acrescentou que os agentes estavam à procura de "criminosos do Jacarezinho", primeira favela escolhida pelo Governo do Estado do Rio para lançar o programa piloto Cidade Integrada.



Entre os alvos da operação estava Adriano de Souza Freitas, conhecido como "Chico Bento", um dos principais traficantes do Jacarezinho, que teria se escondido na Vila Cruzeiro, segundo a imprensa local.



- Operação no Jacarezinho -



Chico Bento havia escapado de lá em maio de 2021, quando esta favela viveu a mais sangrenta batida policial da história da 'Cidade Maravilhosa', com 28 mortes. Localizado na zona norte do Rio, o bairro é um dos redutos do Comando Vermelho.



Na noite de quinta-feira, manifestantes bloquearam uma importante avenida do Jacarezinho após a morte do traficante João Carlos Sordeiro Lourenço horas antes nas mãos da polícia, em uma operação do programa piloto em duas das mil favelas cariocas.



Conhecido como "João do Jaca", ele era suspeito de ter assassinado um policial durante a operação de maio.



Para diminuir a letalidade das ações policiais nas favelas, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu ao governo do estado do Rio de Janeiro 90 dias para apresentar um plano de medidas e 180 dias para instalar equipamentos com GPS e de gravação de áudio e vídeo nos veículos e uniformes policiais.



Devido à operação policial desta sexta-feira, as aulas nas escolas públicas da região foram suspensas, uma consequência comum dos confrontos entre traficantes e polícia que frequentemente aterrorizam a população.



Em 2019, último ano letivo normal antes da pandemia, 74% das escolas públicas do Rio de Janeiro foram afetadas por pelo menos um tiroteio em seu ambiente envolvendo a polícia, segundo relatório sobre o impacto da guerra às drogas na educação pública divulgado na segunda-feira.