Chefe da ONU pede estabilidade na Líbia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta sexta-feira (11) que "todas as partes continuem preservando a estabilidade na Líbia como uma prioridade máxima", depois que o país africano se viu diante da disputa de dois primeiros-ministros.



Este quadro levantou preocupações de um ressurgimento da violência armada no território.



Em um comunicado, Guterres lembrou "a todas as instituições do objetivo principal de realizar eleições nacionais o mais rápido possível". Disse ainda que "tomou ciência" da nomeação de um novo primeiro-ministro na parte leste do país.



A crise na Líbia, um país dividido entre leste e oeste, agravou-se com o adiamento das eleições previstas para dezembro e com a nomeação deste novo premiê.



Sediado em Tobruk (leste), o Parlamento líbio nomeou, ontem, o influente ex-ministro do Interior Fathi Bashagha para substituir Abdelhamid Dbeibah à frente do governo interino. Este último já havia declarado, porém,, que cederia o poder somente diante de um governo eleito pelas urnas.