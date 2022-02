A Bolsa de Nova York abriu em alta, nesta sexta-feira (11), com leve recuperação de seus principais indicadores, após digerir ontem a divulgação dos dados oficiais de uma inflação recorde nos Estados Unidos, com crescimento dos preços ao consumidor de 7,5% em 12 meses em janeiro passado.



No início do pregão, o índice Dow Jones começou com um ganho de 0,09%, enquanto o Nasdaq avançou 0,32%, e o S&P; 500 Extended, 0,14%.