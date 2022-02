Os líderes dos países ocidentais - entre eles Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson e Olaf Scholz - conversaram por telefone, nesta sexta-feira (11), a partir da 13h (horário de Brasília), sobre a crise ucraniana, em um momento de fortes tensões com a Rússia - informaram diferentes fontes.



Também participam o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.