Gigante russa do petróleo Rosneft multiplica lucro de 2021 por seis

A gigante russa do petróleo, a Rosneft, anunciou nesta sexta-feira (11) um lucro líquido de 883 bilhões de rublos (US$ 11,72 bilhões), um valor recorde, seis vezes superior ao registrado em 2020.



"No contexto da retomada da atividade econômica mundial, a empresa registrou recordes financeiros em 2021", celebrou o presidente do conselho de administração da Rosneft, Igor Sechin, em um comunicado.



O mais alto já registrado na história da empresa, esse lucro líquido contrasta com os 181 bilhões de rublos (US$ 2,39 bilhões) em 2020.



A Rosneft, o primeiro grupo russo do setor, sofreu em 2020 a guerra de preços iniciada entre seu país e a Arábia Saudita, que provocou uma queda no valor do barril. Além disso, houve uma redução da demanda provocada pela paralisação causda pela pandemia do coronavírus.



No momento, um dos grandes projetos da Rosneft é a Vostok Oil, na Sibéria, que reúne os campos mais importantes da região de Krasnoyarsk e se apresenta como o "novo grande projeto de hidrocarbonetos do mundo".



Sua produção começará em 2024 e significará um impulso para a Rosneft, assim como "um crescimento estável da ação do grupo nos próximos anos", completou Sechin na nota.



