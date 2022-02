Máscara não será obrigatória em restaurantes na França a partir de 28 de fevereiro

Os cidadãos da França não serão mais obrigados a partir de 28 de fevereiro a usar a máscara em bares e restaurantes, assim como em outros espaços fechados que exigem o passaporte sanitário para acessar, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (11).



"O passaporte de vacinação nos permite, em um contexto no qual a pressão epidêmica se reduz com força (...), levantar a obrigação de usar máscara em estabelecimentos que recebem público", disse à AFP o ministro da Saúde, Olivier Véran.



A máscara, cujo uso em ambientes externos deixou de ser obrigatório em 2 de fevereiro, também não será em outros lugares fechados onde se exige o passaporte de vacinação, como cinemas, bares ou feiras. Mas continuará obrigatória nos transportes.



Desse modo, a França continua sua desescalada das restrições sanitárias. A partir de 16 de fevereiro, está prevista a reabertura das casas de festas, fechadas desde 10 de dezembro.



Segundo dados das autoridades sanitárias, a propagação da covid-19 na França desacelerou na primeira semana de fevereiro, com uma taxa de incidência 29% menor, e a situação nos hospitais também está melhorando.