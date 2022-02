'Difícil' negociação europeia a quatro partes sobre Ucrânia recomeça em março

Os representantes de Alemanha, Rússia, Ucrânia e França concordaram em voltar a se reunir em março para tratar da crise ucraniana, após um primeiro encontro com discussões "difíceis" - anunciou o governo alemão nesta sexta-feira (11).



Seus delegados se reuniram ontem, em Berlim, por cerca de nove horas e meia.



"Estas discussões foram difíceis e permitiram destacar as diferentes posições e as diferentes opções para uma solução", disseram fontes da diplomacia de Alemanha e França.



Na avaliação de Moscou, elas não levaram a "resultado algum".



"Todos fomos testemunhas de que a reunião dos conselheiros políticos sob o formato 'Normandia' não levou, ontem, a resultado algum", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta sexta.



Segundo o porta-voz, os representantes foram "incapazes" de fazer a "mesma leitura do mesmo texto", em uma referência aos acordos de paz de Minsk firmados em 2015 e que buscam pôr fim ao conflito na Ucrânia. Conforme a ONU, já são mais de 13.000 mortos em oito anos de combates.



"Infelizmente, a parte ucraniana faz o que quer que seja para não cumprir os compromissos estabelecidos nestes acordos", criticou Peskov.



Ontem à noite, o negociador ucraniano, Andriy Yermak, já havia reconhecido a ausência de convergência entre as partes.



"Não conseguimos chegar a um acordo para um documento comum", declarou Yermak, ressaltando, no entanto, que "continuaremos trabalhando".



"Todo mundo tem vontade de obter um resultado", afirmou.



"Todos expressaram hoje (quinta-feira) sua fidelidade absoluta ao cessar-fogo, independentemente das condições. Isso é muito importante", destacou Yermak.



Este encontro aconteceu em meio às crescentes tensões com a Rússia, acusada por países ocidentais de instalar tropas na fronteira com a Ucrânia, visando a uma nova operação contra o país vizinho.



A Rússia nega essas acusações e garante que está apenas buscando garantias para sua segurança e para impedir que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) continue se expandindo em direção às suas fronteiras.



Esse formato de mediação entre Rússia e Ucrânia administrado por Alemanha e França levou aos acordos de Minsk. Kiev e Moscou se acusam mutuamente de violarem o pacto.



Após uma pausa de vários meses, o diálogo entre estes países foi relançado em Paris no final de janeiro, no âmbito dos esforços diplomáticos para conseguir uma desescalada da crise na Ucrânia.



Os quatro países vão-se reunir em março, após um encontro entre Rússia, Ucrânia e a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), instância conhecida como Grupo de Contato Trilateral.



Desde 2014, estes quatro países formam um grupo de diálogo conhecido como o formato da "Normandia", dedicado ao processo de paz no leste da Ucrânia.