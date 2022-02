Chefes militares de EUA e Belarus dialogam para evitar incidente

O chefe do Estado Maior dos Estados Unidos, general Mark Milley, manteve nesta quinta-feira (10) uma conversa telefônica com seu contraparte bielorrusso, o general Viktor Gulevich, para prevenir a possibilidade de "incidentes infelizes", anunciou o Pentágono.



O diálogo, o primeiro entre os dois militares, tinha como objetivo reduzir os riscos de um incidente "e intercambiar perspectivas sobre a segurança europeia atual", detalhou o porta-voz do Estado Maior americano, o coronel Dave Butler. Os generais concordaram em manter em sigilo os detalhes da conversa, acrescentou.



O governo de Belarus confirmou o telefonema, indicando que foi o general Milley que telefonou para seu homólogo bielorrusso.



"Durante a conversa telefônica, ambas as partes discutiram temas de segurança", detalha o breve comunicado de Minsk.



Os Exércitos russo e bielorrusso iniciaram importantes manobras militares em Belarus nesta quinta-feira. O país faz fronteira com a Ucrânia, que está no centro das tensões entre a Rússia e o Ocidente, enquanto os esforços diplomáticos para desativar a crise continuam.



Na véspera dos exercícios, o Exército russo divulgou um vídeo que mostra uma bateria de sistemas antiaéreos S-400 apontando seus mísseis para o alto em um terreno nevado na região bielorrussa de Brest, fronteiriça com a Ucrânia.



Os Exércitos de Minsk e Moscou não especificaram o número de soldados e equipamentos que participam dessas manobras, mas a inteligência ocidental afirma que 30.000 soldados russos foram destacados para Belarus.



Essa movimentação foi denunciada imediatamente pela Presidência ucraniana como um meio de "pressão psicológica" utilizado por Moscou, que também concentrou mais de 100.000 soldados desde novembro nos arredores de sua própria fronteira com a Ucrânia.