Luc Montagnier: aids, Nobel e polêmicas

O médico francês Luc Montagnier, que morreu aos 89 anos nos subúrbios de Paris e foi recentemente criticado por suas teorias dúbias, é associado principalmente à descoberta do vírus da aids, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2008.



"Sempre procurei o inusitado. É difícil para mim trabalhar com uma tendência já estabelecida", disse este biólogo especializado em vírus em um documentário transmitido pela emissora de televisão France 5 em 2014.



O virologista, que morreu na terça-feira mas cuja morte só foi anunciada nesta quinta-feira(10), definiu-se como um "marginal" apesar das suas recompensas internacionais.



- "A doença dos quatro Hs" -



Na década de 1980, vários laboratórios lançaram uma corrida para entender a origem de uma estranha doença que, por falta de um nome melhor, foi identificada como a doença dos "quatro eixos" porque parecia atacar essencialmente homossexuais, viciados em heroína, hemofílicos e haitianos.



Nascido em 18 de agosto de 1932 em Chabris (centro da França), Montagnier estudou medicina em Poitiers e Paris e fez pesquisas na Grã-Bretanha. Em 1972, ele criou um instituto especializado em retrovírus e oncovírus (causadores de câncer) no Instituto Pasteur.



Em janeiro de 1983, sua equipe identificou, junto com Françoise Barré-Sinoussi (também ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina) e Jean-Claude Chermann, o vírus responsável pela aids. A descoberta, chamada LAV (Lymphadenopathy Associated Virus) foi publicada em maio daquele ano.



Montagnier não hesita em identificá-lo como o agente causador da nova doença, embora a descoberta seja recebida com "ceticismo" pelo americano Robert Gallo, grande especialista em retrovírus.



"Durante um ano, acreditamos que se tratava de um vírus bom (...), mas ninguém acreditou em nós e nossas publicações foram rejeitadas", disse Montagnier três décadas depois.



Em 1984, a secretária de Saúde dos Estados Unidos, Margaret Heckler, afirmou que o Dr. Gallo havia encontrado a causa "provável" da aids, um retrovírus chamado HTLV-III. Mas a descoberta acabou sendo idêntica ao LAV identificado pela equipe de Montagnier.



- "Codescobridores" -



A polêmica se intensificou, com viés econômico, quando a descoberta do vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi associada a royalties de testes de infecção.



A disputa foi resolvida provisoriamente em 1987 com uma solução diplomática: os Estados Unidos e a França assinaram um compromisso que definiu Gallo e Montagnier como "codescobridores" do HIV.



Mas o desfecho só se deu vinte anos depois, com a entrega do Prêmio Nobel de Medicina a Montagnier e seu colega Barré-Sinoussi, sem qualquer menção a Gallo.



Anos depois, por ocasião do 30º aniversário da descoberta, Montagnier fez um balanço mitigado de sua vitória, porque "não conseguimos erradicar a pandemia e nem mesmo a infecção, porque não sabemos como curar alguém que foi infectado", comentou.



Os tratamentos antirretrovirais permitem conter eficazmente o HIV, mas sem eliminá-lo completamente.



- Antivacina -



De 1991 a 1997, Montagnier chefiou um departamento de aids e retrovírus no Institute Pasteur e depois lecionou no Queens College, em Nova York, até 2001.



Em seus últimos anos, ficou conhecido por assumir posições que o colocaram em conflito com a comunidade científica.



Defendeu a "pista microbiana" como possível explicação para o autismo e a tese, rejeitada por unanimidade, do pesquisador francês Jacques Benveniste, que afirma que a água retém vestígios ("memória") de substâncias que não são mais encontradas nela.



Ele também defende a teoria da emissão de ondas eletromagnéticas pelo DNA e prescreve o mamão como remédio para certas doenças.



Sua postura contínua contra as vacinas lhe rendeu em novembro de 2017 a condenação imediata de 106 membros das Academias de Ciências e Medicina.



E quando surgiu a pandemia de covid-19, sustentou, sem qualquer comprovação, que o vírus SARS-CoV-2 foi fabricado em laboratório e que as vacinas são a causa do aparecimento de variantes.



Essas teses gradualmente o tornaram um "pária" entre seus pares.