Espanha rejeita 'categoricamente' as 'desqualificações' do presidente do México

O governo espanhol rejeitou "categoricamente" nesta quinta-feira (10) as recentes "desqualificações" do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nos quais falou em dar uma "pausa" nas relações bilaterais e criticou a suposta corrupção de empresas espanholas no país latino-americano.



"Trabalhamos por excelentes relações com o México, mas sim, com base no respeito e, claro, sem esse tipo de manifestação", destacou o ministro das Relações Exteriores José Manuel Albares em Bruxelas.



O presidente mexicano de esquerda propôs na quarta-feira uma "pausa" nas relações com a Espanha, atacando empresas espanholas como Repsol e Iberdrola, com investimentos no México.



Ele destacou que havia uma "conspiração" nos negócios, uma "promiscuidade econômica e política" entre os governos anteriores do México e da Espanha.



Nesta quinta-feira, Obrador, garantiu no entanto, que não rompeu as relações com a Espanha e que suas expressões foram um "protesto respeitoso" contra os abusos sofridos por seu país.



Depois de se limitar na quarta-feira a mostrar surpresa com as declarações, o chanceler espanhol foi mais firme nesta quinta-feira e afirmou: "Deve ficar muito claro que o governo espanhol vai defender o bom nome da Espanha e de suas empresas em qualquer circunstância e a qualquer um".



"O governo da Espanha não realizou nenhuma ação que leve a uma declaração desse tipo", disse Albares, que informou estar em contato desde quarta-feira com seu colega mexicano, Marcelo Ebrard.



De qualquer forma, "a Espanha sempre trabalhará para manter as melhores relações com o México e fortalecer os laços com esta nação irmã", acrescentou um comunicado do Ministério.



Após a chegada de López Obrador à Presidência, em dezembro de 2018, as relações entre os dois países ficaram tensas devido às críticas a essas empresas e à exigência de um pedido oficial de desculpas da Espanha pela violência durante a conquista colonial, que Madri ignorou.



A Espanha é o principal parceiro comercial europeu do México, com negócios estimados em 10 bilhões de euros por ano, segundo dados oficiais para 2020



O investimento espanhol no México é de 70 bilhões de euros, segundo a chancelaria espanhola.