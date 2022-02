Luc Montagnier, Prêmio Nobel de medicina pela descoberta do vírus da aids, morreu na terça-feira aos 89 anos em um hospital em Neuilly-sur-Seine, perto de Paris.



O anúncio foi feito nesta quinta-feira(10) pelo prefeito da cidade, Jean-Christophe Fromantin.



O francês foi premiado em 2008 pela identificação do vírus em 1983 junto com seus colegas Françoise Barré-Sinoussi e Jean-Claude Chermann.



No entanto, sua imagem foi manchada nos últimos anos após declarações polêmicas contra vacinas e sobre o coronavírus.



Suas opiniões foram refutadas pela comunidade científica, mas ganharam a simpatia dos movimentos antivacinas.