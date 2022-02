Dinamarca vai autorizar presença de tropas dos EUA no país

A Dinamarca disse estar disposta a receber tropas americanas em seu território, no âmbito de um acordo bilateral firmado com Washington, em um momento de crescentes tensões entre países ocidentais e a Rússia.



"Os Estados Unidos estenderam a mão para a Dinamarca e propuseram-nos uma cooperação bilateral em matéria de defesa", além da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), declarou a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, em entrevista coletiva.



"A forma exata que essa colaboração terá ainda não foi definida, mas pode incluir a presença de soldados e de equipamento militar dos Estados Unidos em território dinamarquês", acrescentou.



A premiê afirmou que as negociações para o futuro acordo não foram precipitadas pela atual tensão entre Rússia e Ucrânia, mas reconheceu que esta crise "ilustra", na opinião da Dinamarca, a necessidade de uma maior cooperação.



"A OTAN e os Estados Unidos são os garantes da nossa segurança. É por isso que fazemos uma frente comum com este país, quando os valores ocidentais, como democracia e liberdade, são questionados", alegou o ministro da Defesa, Morten Bødskov.



O país nórdico, que lutou ao lado dos americanos no Iraque, tornou-se, nas últimas décadas, um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos na Europa.