YouTube lança novos projetos para enfrentar concorrência

O YouTube apresentou nesta quinta-feira (10) os seus projetos para 2022, que terão como objetivo, por exemplo, atrair influenciadores para a sua plataforma virtual de vídeos e promover formatos populares, no contexto de uma batalha cada vez mais acirrada para manter os criadores e a atenção dos usuários.



"Os criadores são o coração e a alma da plataforma", disse Neal Mohan, gerente de produto do serviço de plataforma do Google.



Uma das principais apostas em 2002 será o desenvolvimento de "curtas", vídeos de até 60 segundos, muitas vezes humorísticos ou musicais, baseados no modelo do muito popular aplicativo TikTok, também copiado pelo novo Meta (Facebook e Instagram).



"YouTube Shorts", lançado em mais de 100 países em julho, "tem mais de 5 bilhões de visualizações", observa Mohan.



O formato "Live" também é bem sucedido. De acordo com a plataforma, o tempo gasto assistindo a vídeos ao vivo mais que triplicou em dois anos, de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.



"Uma das perguntas mais frequentes dos criadores de conteúdo ao vivo é 'Do que estou falando?'", diz Neal Mohan. Em resposta, o YouTube terá ofertas colaborativas "ao vivo", que permitirão que os influenciadores discutam ao vivo em grupos, uma abordagem menos intimidadora.



A plataforma, tal como os seus concorrentes, pretende ainda diversificar as fontes de renda das suas estrelas em ascensão e já estabelecidas, com a possibilidade de oferecer assinaturas pagas a canais, por exemplo.



Também pretende explorar NFTs (tokens não fungíveis) de objetos digitais associados a um objeto único, prática cuja popularidade explodiu em 2021 e que poderá "permitir aos criadores uma relação mais próxima com os seus fãs".



O YouTube gostaria de "fornecer um método controlável para que os seguidores possuam vídeos, fotos, obras de arte ou até mesmo experiências únicas de seu influenciador favorito".



O serviço não esqueceu as marcas, e está trabalhando em ferramentas para facilitar as compras diretamente em vídeos ou por meio de "compras ao vivo".



O Google obteve US$ 76 bilhões em lucro líquido anual em 2021, quase o dobro de 2020, e domina a publicidade online, logo à frente do Meta.



Mas a pressão contra as ferramentas de segmentação de publicidade, acusadas de coletar muitos dados confidenciais dos usuários, e o aumento da concorrência do TikTok e dos videogames obrigam os dois gigantes a diversificar para não serem superados por seus concorrentes.



