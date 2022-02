Papa Francisco visitará Malta no início de abril

O papa Francisco fará sua primeira viagem ao exterior em 2022, a Malta, nos dias 2 e 3 de abril - anunciou o Vaticano nesta quinta-feira (10).



"Aceitando o convite do presidente da República de Malta e das autoridades eclesiásticas desse país, o papa fará uma viagem apostólica nos dias 2 e 3 de abril de 2022, durante a qual visitará La Valeta, Rabat, Floriana e a ilha de Gozo", disse o Vaticano em um comunicado.



A visita a Malta estava prevista para acontecer durante sua viagem a Chipre e Grécia no início de dezembro passado, mas foi adiada devido à pandemia de coronavírus.



Como aconteceu naquela ocasião, o papa deve lançar um pedido de solidariedade para com os migrantes, de um país que sofre com a pressão migratória, já que representa uma importante porta de entrada para a Europa para aqueles que atravessam o mar Mediterrâneo.



Malta também se recusou, várias vezes, a receber grupos de imigrantes resgatados no Mediterrâneo por navios de diferentes ONGs.



Francisco será o terceiro pontífice a visitar essa ilha no meio do Mediterrâneo, depois de João Paulo II e de Bento XVI.



Com menos de 500.000 habitantes e 316 km2, Malta é o menor país da União Europeia (UE) e o mais densamente populoso.



Em várias ocasiões, fechou seus portos às embarcações humanitárias, além de exigir que as pessoas a bordo fossem distribuídas entre os 27 membros da UE.



- Defesa dos migrantes -



O tema delicado foi abordado pelo papa, no domingo passado (6), em entrevista a um popular programa da televisão pública italiana.



Francisco voltou a lamentar que o Mediterrâneo tenha-se tornado um "cemitério" para centenas de migrantes, homens, mulheres e crianças, que arriscam sua vida por um futuro melhor, vítimas de mercenários da morte que os fazem viajar em precárias embarcações.



"O que se faz com os migrantes é criminoso", disse o papa, ao denunciar também os horrores que sofrem mesmo antes de zarpar, ao serem presos "em Lagers" na Líbia, em uma referência aos campos de concentração e extermínio nazistas. Nestes lugares, sofrem torturas e atrocidades.



Um grande defensor dos migrantes, Francisco luta para que a União Europeia seja mais solidária com este grupo, cuja maioria procede de países subsaarianos. Para chegar a seu destino, passam pela Líbia, de onde empreendem a perigosa travessia.



Outras viagens estão na agenda do papa argentino para 2022, mas nenhuma delas foi confirmada até o momento.



Em outubro, em entrevista à agência de notícias argentina Télam, Francisco, de 85 anos, disse que espera fazer sua primeira viagem à Oceania em 2022, sem especificar o país, ou países, que visitará.



Ele também mencionou as viagens a Papua Nova Guiné e Timor Leste, inicialmente previstas para 2020, mas que tiveram de ser adiadas pela crise sanitária mundial.