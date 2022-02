Explosão na capital da Somália deixa seis mortos

Ao menos seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas nesta quinta-feira (10) em uma explosão em um restaurante em Mogadiscio, aparentemente um atentado suicida, perto de um posto de controle de acesso ao palácio presidencial, informaram fontes de segurança e hospitalares.



"A área estava densamente movimentada quando aconteceu a explosão e algumas vítimas, em sua maioria civis, foram gravemente feridas", declarou à AFP um responsável das forças de segurança, Abdulá Muktar, referindo-se à explosão que "matou seis pessoas e feriu outras 12".



"Embora uma investigação ainda esteja em andamento para determinar as circunstâncias exatas da explosão, as observações preliminares indicam que a explosão foi provocada por uma pessoa", acrescentou.



Um comunicado do serviço de ambulâncias Aamin mencionou um número idêntico de mortos, mas informou 13 feridos.



"A explosão foi enorme, vi ambulâncias que transportavam feridos, alguns deles gravemente", afirmou uma testemunha, Mohamed Tahlil.



Mogadiscio, sofreu vários atentados nas últimas semanas. O país está imerso em uma profunda crise política desde que o presidente Abdulá Mohamed, chamado Farmajo, viu seu mandato acabar em 8 de fevereiro de 2021 sem conseguir organizar eleições.