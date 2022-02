Reino Unido pede a Rússia que retire tropas da fronteira ucraniana para reduzir a tensão

A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, pediu nesta quinta-feira (10) à Rússia que retire as tropas reunidas na fronteira com a Ucrânia para iniciar uma desescalada entre Moscou e os países ocidentais, que temem uma invasão militar.



O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov "me disse hoje que a Rússia não contempla invadir a Ucrânia, mas estas palavras devem ser acompanhadas por ações e nós precisamos ver as tropas e equipamentos posicionados na fronteira ucraniana transferidos para outro lugar", disse Truss, a primeira alta funcionária do governo britânico a visitar Moscou desde 2018.



Lavrov classificou o encontro com Truss de "conversa entre um surdo e um mudo" e considerou que a colega britânica não "ouviu" as explicações detalhadas da Rússia sobre suas preocupações relacionadas a uma possível ampliação da Otan.



"Tive a impressão de que nossos colegas britânicos ou não têm ideia das explicações dadas recentemente pelo presidente Vladimir Putin sobre a inexistência de intenções bélicas da parte de Moscou, ou as ignoram completamente", disse Lavrov.



A Rússia enviou milhares de soldados à fronteira com a Ucrânia, o que provoca o temor entre os países ocidentais de que estaria preparando uma invasão. Moscou nega as acusações e defende o direito de posicionar tropas em seu território como considerar necessário.



"As manobras militares e a mobilização de forças russas em nosso próprio território despertam uma preocupação incompreensível e emoções muito fortes em nossos parceiros britânicos e outras autoridades ocidentais", acrescentou Lavrov.