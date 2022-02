Biden mantém cautela enquanto EUA tenta virar a página da pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cantou vitória cedo demais na última vez que a pandemia de covid-19 deu sinais de que poderia chegar ao fim; Agora, parece que está hesitante.



O democrata, eleito com a promessa de derrotar a pandemia, está em uma posição cada vez mais difícil, enquanto a queda acentuada da variante ômicron faz os americanos sonharem com um retorno à vida normal.



Muitos estados governados por republicanos agem há muito tempo como se a pandemia de covid tivesse acabado, mesmo quando os hospitais ainda estavam lotados de pacientes.



Mas agora, com os casos finalmente despencando, os aliados de Biden começam a diminuir as restrições.



Estados com governos democratas como Califórnia, Illinois, Nova Jersey, Nova York, Oregon ou Rhode Island anunciaram o fim ou relaxamento do uso da máscara.



E Biden? Ainda espera a última palavra dos Centros de Controle de Doenças (CDC) e ainda prega o uso da máscara.



"Neste momento, continuamos a recomendar o uso de máscaras em áreas de transmissão alta e substancial - atualmente em grande parte do país, em locais públicos fechados", disse na quarta a diretora dos CDC, Rochelle Walensky.



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, defendeu a cautela do presidente. "Como governo federal, temos a responsabilidade de confiar nos dados, confiar na ciência".



"Ele tomará a decisão com base no que os CDC aconselhar", disse a repórteres.



A Casa Branca insiste que Biden se guia por fatos médicos, ao contrário das repetidas tentativas de minimizar a crise e ignorar os avisos científicos de seu antecessor, o republicano Donald Trump.



Mas o presidente está muito ciente da sua prematura declaração de vitória no verão passado, quando o coronavírus parecia estar sob controle e a campanha de vacinação avançava em ritmo acelerado.



De fato, ele chegou a declarar o feriado nacional de 4 de julho como o "dia da independência da covid-19" e ofereceu um churrasco na Casa Branca para 1.000 convidados. Mal sabia ele que a nova e aterrorizante variante delta estava tomando conta e que a ômicron, ainda mais transmissível, estava na fila.



Desde então, centenas de milhares de outros americanos morreram por covid.



Atualmente, o número médio de casos diários em uma semana caiu 44% em relação aos sete dias anteriores, de acordo com os CDC, e o número médio de hospitalizações caiu quase 25%.



Esses números levam muitos políticos a pedir que os eleitores sejam ouvidos, e não apenas os cientistas. "Temos que aprender a conviver com a covid à medida que passamos de uma pandemia para uma fase endêmica", disse o governador democrata de Nova Jersey, Philip Murphy, na segunda-feira, anunciando o fim iminente do uso obrigatório de máscaras para crianças em idade escolar.



Psaki garantiu que a Casa Branca entende esses pedidos.



"Reconhecemos que as pessoas estão fartas da pandemia. Aposto que todos vocês estão. Claramente estou", disse ela.



Mas "nosso foco continua sendo a recomendação dos CDC (...) e sabemos que o uso de máscaras reduz efetivamente a transmissão", concluiu.