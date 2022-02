A mobilização militar da Rússia em Belarus e na fronteira com a Ucrânia representa um "momento perigoso" para a segurança da Europa, advertiu o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg.



"Este é um momento perigoso para a segurança europeia (...) Vamos defender e proteger todos os nossos aliados. Uma nova agressão da Rússia (contra a Ucrânia) trará um fortalecimento da presença da Otan, não uma redução", disse Stoltenberg em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.