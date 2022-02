Ultimatos e ameaças contra Rússia 'não levam a lugar algum', diz Lavrov

Os ultimatos e ameaças dos países ocidentais contra a Rússia dentro da crise ucraniana "não levam a lugar nenhum" - afirmou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, nesta quinta-feira (10).



"Ultimatos e ameaças não levam a lugar nenhum", mas "muitos de nossos colegas ocidentais adoram essa forma (de comunicação)", disse ele, no início de sua reunião em Moscou com sua homóloga britânica, Liz Truss.



Se Londres quiser melhorar suas relações com Moscou, "vamos responder da mesma maneira, é claro, porque não podemos ficar satisfeitos com relações que estão em seu nível mais baixo", acrescentou Lavrov.



Mas "podemos normalizar as relações apenas com um diálogo baseado no respeito mútuo (...) para encontrar soluções aceitas por ambas as partes", frisou.



O encontro entre Lavrov e Truss coincide com um aumento das tensões entre os países ocidentais e a Rússia, acusada de enviar dezenas de milhares de soldados na fronteira ucraniana com vistas a uma invasão - algo que Moscou nega.



"Uma guerra na Ucrânia seria um desastre para os povos russo e ucraniano e para a segurança europeia", disse Truss.



"Há um caminho alternativo, um caminho diplomático que permite evitar os conflitos e o derramamento de sangue", acrescentou a ministra britânica.