Príncipe William visita Emirados Árabes com agenda sobre clima

O príncipe William, da Inglaterra, visitou um parque de manguezais em Abu Dhabi no início, nesta quinta-feira (10), de uma visita concentrada nas questões climáticas e ambientais.



O duque de Cambridge conhecerá os esforços para combater o comércio ilegal de especiarias e passeará pela Dubai World Expo em sua primeira visita a este país do Golfo.



"Empolgado para chegar a Dubai", tuitou na quarta-feira, junto com uma foto tirada da janela de um avião.



William apresentará seu prêmio Earthshot, que reconhece soluções inovadoras para problemas ambientais, e seu programa United for Wildlife com autoridades dos Emirados.



A visita também busca impulsionar as relações entre os dois países depois que os Emirados, ex-protetorado britânico, celebraram 50 anos desde sua fundação em 1971.