Presidente mexicano propõe 'pausa' na relação com a Espanha

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propôs uma "pausa" nas relações com a Espanha, que expressou sua "surpresa" com essa sugestão incentivada por atritos entre o presidente e as empresas espanholas.



"A pausa é: vamos nos dar um tempo para nos respeitarem e que não nos vejam como terra de conquista. Claro que queremos ter boas relações com todos os governos (...), mas não queremos que nos roubem", disse o presidente esquerdista em sua coletiva matinal.



López Obrador esclareceu, porém, que isso não significa uma ruptura diplomática ou uma retirada dos embaixadores. "Não, não, nada, não é nada além de irmos devagar, precisamos de uma pausa, um tempo".



Em Lyon, na França, o ministro de Assuntos Exteriores espanhol, José Manuel Albares, expressou sua "surpresa" com essas declarações.



"O governo espanhol não tomou nenhuma ação que pudesse justificar uma declaração desse tipo", disse Albares, segundo declarações transmitidas à imprensa por seu ministério.



A "pausa" reivindicada por López Obrador, informou o ministro espanhol, "não tem nenhuma tradução oficial, nem nos foi comunicado oficialmente nada de qualquer tipo".



"Seria necessário perguntar ao presidente López Obrador o que ele queria dizer", pediu Albares.



O governante mexicano já havia anunciado que a necessidade dessa "pausa" não seria comunicada formalmente.



- Relação tensa -



Depois de garantir que "agora não é boa a relação" com a Espanha, o presidente criticou mais uma vez as empresas espanholas como Repsol e Iberdrola, com investimentos no México nos setores de petróleo e energia elétrica, respectivamente.



López Obrador as acusa de terem pago, no passado, subornos em troca de contratos, com a cumplicidade de governos da Espanha e do México.



"Foi um conluio por cima, uma promiscuidade econômica e política no topo dos governos do México e da Espanha (...). O México ficou com a pior parte, nos saquearam. É melhor darmos um tempo, uma pausa", insistiu.



Mas o ministro espanhol ressaltou que "a relação entre Espanha e México é uma relação estratégica que vai além de declarações verbais repentinas".



"Longe da pausa, estamos falando de um aumento nas nossas relações comerciais que os governos, ambos os governos, devem acompanhar", disse.



Em particular, as críticas à Iberdrola se intensificaram em meio ao processo legislativo de uma reforma impulsionada por López Obrador, que prevê ampliar o controle estatal no setor elétrico.



A Espanha é o principal parceiro comercial europeu do México, com um intercâmbio de quase 10 bilhões de euros por ano, segundo estimativas oficiais de 2020.



Relativizando suas declarações, López Obrador observou que "não se trata de brigar" e que sua exposição foi apenas "um comentário". "Não posso mais fazer um comentário então?", questionou.



A chancelaria mexicana não respondeu às perguntas da imprensa sobre o alcance das declarações do presidente.



Após a chegada de López Obrador à Presidência, em dezembro de 2018, as relações do México com a Espanha se intensificaram também devido a críticas pela violência exercida durante o período da conquista.



Em março de 2019, o presidente enviou uma carta ao rei Felipe VI, exigindo que ele pedisse desculpas ao México pela conquista, pedido que foi ignorado por Madri.



O México foi um defensor da República Espanhola e rompeu em 1939 as relações com o governo de Francisco Franco, que foram restauradas em 1977, após a morte do ditador.