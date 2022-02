Wall Street fecha em alta impulsionada por resultados de empresas

Wall Street subiu nesta quarta-feira, impulsionada por uma onda de bons resultados de empresas e pelo alívio das restrições relacionadas à Covid-19.



O Dow Jones ganhou 0,86%, a 35.768,06 pontos, o índice Nasdaq subiu 2,08%, a 14.490,37 pontos, e o S&P; 500 avançou 1,45%, a 4.587,18 pontos.



No centro das atenções nesta quarta-feira, Chipotle, CVS Health e Yum! divulgaram números maiores do que o esperado. Por outro lado, "cada vez mais estados nos Estados Unidos voltam atrás na obrigação do uso da máscara, com a melhora da tendência em torno da Covid", comentaram analistas do Briefing.com.



