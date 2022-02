Inflação anual na Rússia chega a 8,7% em janeiro, um recorde desde 2016

A inflação na Rússia, que há meses encadeia altas, atingiu 8,7% interanual em janeiro, informou a agência Rosstat, registrando um recorde desde o começo de 2016.



Trata-se de mais que o dobro da meta de 4% do Banco Central.



Em relação a dezembro, os preços ao consumidor subiram quase 1% em janeiro.



Em dezembro, a inflação parecia ter se estabilizado em 8,4% interanual, mas desde o começo do ano, voltou a disparar.



Os preços dos produtos alimentícios foram os que subiram mais (+12%), sobretudo os produtos básicos como cereais e massas (+17%), a carne (+16%), o açúcar (+17%) e as frutas e verduras (+16%).



Também subiram o tabaco (+18%) e os materiais de construção.



A alta da inflação corrói o poder aquisitivo dos russos, que têm poucas economias, e desde março de 2020 traz dor de cabeça às autoridades, que impuseram medidas como cotas às exportações ou controles dos preços de alguns alimentos para tentar controlá-la.



As decisões foram denunciadas pelo Banco Central e vários economistas, que as acusam de lastrear o mercado.