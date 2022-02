Espanha expressa 'surpresa' com exigência de López Obrador por 'pausa' nas relações

O governo espanhol expressou sua "surpresa" nesta quarta-feira (9) com declarações do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pedindo "uma pausa" nas relações bilaterais, argumentando que se sentiu roubado por empresas espanholas.



O Ministro de Assuntos Exteriores espanhol, José Manuel Albares, expressou em Lyon (França) sua "surpresa" com essas declarações.



"O governo espanhol não tomou nenhuma ação que pudesse justificar uma declaração desse tipo", disse Albares, segundo declarações transmitidas à imprensa por seu ministério.



A "pausa" reivindicada por López Obrador, informou o ministro espanhol, "não tem nenhuma tradução oficial, nem nos foi comunicado oficialmente nada de qualquer tipo".



"Seria necessário perguntar ao presidente López Obrador o que ele queria dizer", pediu Albares.



"A relação entre Espanha e México é uma relação estratégica que vai além de declarações verbais repentinas", continuou Albares, antes de solicitar que ambos os governos garantam o bom andamento dos investimentos econômicos.



"Longe da pausa, estamos falando de um aumento nas nossas relações comerciais que os governos, ambos os governos, devem acompanhar", disse.



López Obrador propôs inesperadamente nesta quarta-feira uma "pausa" nas relações com a Espanha, assegurando que não quer que o México seja visto "como uma terra de conquista".



"Não queremos que nos roubem", acrescentou o presidente esquerdista em sua conferência matinal.



Não é o primeiro encontro de López Obrador com Madri, depois que ele enviou, em março de 2019, uma carta ao rei Felipe VI exigindo um pedido de desculpas ao México pela conquista, que foi ignorado por Madri.