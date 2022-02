Morre em operação de segurança um dos criminosos mais procurados da Venezuela

Cinco mortos, entre eles um dos criminosos mais procurados da Venezuela, e 13 detidos. Este foi o balanço de uma operação policial e militar realizada no país, informou nesta quarta-feira (9) o ministro do Interior, almirante Remigio Ceballos.



"Cinco criminosos que enfrentaram a força policial (...) foram mortos" durante a operação, iniciada na noite de segunda-feira no estado de Aragua (centro), a 30 km de Caracas, disse Ceballos em declaração transmitida pela TV estatal.



Um deles era Carlos Luis Revette, conhecido como 'El Koki', líder de uma das quadrilhas mais perigosas da Venezuela, país abalado pela violência em meio a uma grave crise econômica. O governo oferecia recompensa de 500.000 dólares por informações que levassem à sua captura.



"Conseguimos deter treze criminosos. Estão capturados. Nove do sexo masculino e quatro, do feminino", acrescentou Ceballos sobre a operação, denominada 'Guaicaipuro II', da qual participaram a Polícia Nacional, a Polícia Científica, a Guarda Nacional (militar) e o Serviço de Inteligência, além de agentes da polícia regional e municipal.



'El Koki' e seu bando foram responsabilizados por dois dias de intensos tiroteios, registrados em julho de 2021, nos arredores da comunidade Cota 905, no oeste de Caracas, nos quais 22 supostos delinquentes e quatro policiais morreram. Cerca de 2.500 efetivos participaram destas ações.



A operação em Aragua continua ativa, acrescentou Ceballos, na busca de um dos principais aliados de Revette, Carlos Enrique Gómez, codinome 'El Conejo' (o coelho).



"Determinei redobrar e manter a busca (...) Não vamos descansar até colocar à disposição da justiça todo grupo armado", prometeu o ministro.



A Venezuela registrou 11.081 mortes violentas em 2021 - uma denominação que inclui homicídios, mortes por "autos de resistência" e casos com investigação em curso -, segundo a ONG Observatório Venezuelano de Violência (OVV), que serve de referência diante da escassez de dados oficiais.



Isso representa uma taxa de 40,9 mortes violentas por 100.000 habitantes, sete vezes maior do que a média mundial, segundo dados da ONU.



O governo venezuelano acusa Estados Unidos e Colômbia de apoiarem grupos criminosos com armas e recursos para tentar "desestabilizar" o governo do presidente Nicolás Maduro.