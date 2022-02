Macron informa Biden sobre reuniões com presidentes de Rússia e Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, foi informado nesta quarta-feira (9) por seu colega francês, Emmanuel Macron, sobre os contatos que fez com os líderes de Rússia e Ucrânia, informou a Casa Branca.



"Falaram sobre as reuniões recentes do presidente Macron", destacou a sede do Executivo americano em um comunicado.



"Também abordaram as gestões diplomáticas em curso e os esforços de dissuasão empreendidos em estreita colaboração com nossos aliados e parceiros em resposta à contínua concentração militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia", acrescentou.



Macron se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, e o colega ucraniano, Volodimir Zelensky, esta semana, numa tentativa de encontrar um caminho diplomático para a crise que eclodiu após o envio de uma grande força militar russa para a fronteira com a Ucrânia.



Mesmo assim, Moscou exige que a vizinha nunca seja permitida a integrar a aliança ocidental da Otan.



Autoridades francesas e russas fizeram declarações cautelosamente otimistas desde então, embora o Kremlin tenha enviado sinais contraditórios e continue seu grande acúmulo de forças nas fronteiras marítimas e terrestres com a Ucrânia.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, que esteve na Casa Branca na segunda-feira, deve visitar a Ucrânia e a Rússia na próxima semana.



A Casa Branca disse repetidamente que está trabalhando para manter uma frente unificada com os aliados europeus.