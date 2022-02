Diretor da OMS se reúne com ministro da Saúde dos talibãs do Afeganistão na Suíça

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou nesta quarta-feira (9) que falou com o ministro da Saúde do governo talibã do Afeganistão sobre a "catastrófica" crise sanitária no país asiático, durante uma reunião na Suíça.



O encontro entre Tedros e o ministro Qalander Ebad aconteceu na terça-feira em Genebra, onde o responsável afegão se encontra para participar de discussões com instituições e ONGs sobre o acesso à ajuda humanitária e a situação dos direitos humanos no Afeganistão.



Tedros e Qalander Ebad já haviam se encontrado em 2021 em Cabul, pouco depois que os talibãs tomaram o poder, em meados de agosto.



"Apesar de algumas melhoras desde então, a situação sanitária no Afeganistão continua sendo catastrófica", destacou Tedros.



Ambos falaram sobre as necessidades do Afeganistão em matéria de saúde, as capacidades do país para fazer frente às situações de emergência e a formação de pessoal de saúde, um âmbito no qual as mulheres têm papel essencial.



"A OMS pede à comunidade internacional que siga pela caminho do diálogo para oferecer o seu apoio à população afegã e melhorar a saúde e o bem-estar de todos os afegãos", assinalou o diretor da OMS.



Durante sua estada na Suíça, além de realizar encontros com a ONG que os convidou, Appel de Genève, os talibãs também devem se reunir com representantes do governo suíço, de outros países europeus e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).