Justiça dos EUA condena ex-comandante de polícia do México a dez anos de prisão

A Justiça dos Estados Unidos condenou nesta quarta-feira (9) a dez anos de prisão Iván Reyes Arzate, ex-comandante da Unidade de Investigação Sensível da polícia federal mexicana e um dos principais contatos da DEA no México, informou o tribunal do Brooklyn.



Reyes Arzate se declarou culpado em outubro por conspirar para enviar cocaína aos Estados Unidos.



Segundo as autoridades judiciais, recebeu ao menos 290.000 dólares em troca de informar sobre o estado das investigações conjuntas americanas-mexicanas ao grupo narcotraficante El Seguimiento 39, associado ao cartel de Sinaloa, o do todo-poderoso Beltrán Leyva, e outras gangues no México, para introduzir cocaína aos Estados Unidos.



"Reyes Arzate fechou os olhos para os traficantes de droga, fazendo com que pudessem operar com impunidade, quando era chefe da polícia federal do México", disse no julgamento o agente da agência antidrogas americanas (DEA), Ray Donovan.



Ele foi declarado culpado em 24 de janeiro de 2020 de três crimes de conspiração internacional para distribuir cocaína nos Estados Unidos entre setembro e novembro de 2016.



A Justiça determinou que o contato da DEA no México "abusou de sua posição ao conceder assistência a cartéis mexicanos da droga em troca de ao menos centenas de milhares de dólares", entre 2008 e 2016, disse o então promotor de distrito Richard Donaghue.