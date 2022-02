Força pública é o maior agressor da imprensa na Colômbia em 2021, diz estudo

A violência contra jornalistas na Colômbia aumentou em 2021, especialmente durante os protestos contra o governo e nos quais o "máximo agressor" foi a força pública, revelou nesta quarta-feira (9) um relatório da Fundação para a Liberdade de Imprensa (FLIP).



A ONG indicou que 768 jornalistas sofreram algum tipo de agressão.



"A força pública foi o maior agressor contra a imprensa durante as manifestações e também se tornou o maior agressor contra a imprensa em todo o ano de 2021", disse a FLIP.



Entre abril e julho, centenas de milhares de manifestantes saíram às ruas em repúdio às políticas conservadoras do governo de Iván Duque. Os protestos foram em sua maioria pacíficos, embora tenham sido registrados tumultos, bloqueios de estradas e confrontos com a polícia que deixaram pelo menos 46 mortos, segundo a ONU.



Segundo a ONG, "93% dos ataques físicos à imprensa ocorreram durante a cobertura dos dias das manifestações. (...) Os jornalistas foram empurrados, espancados com socos, pedras, escudos e chutes, e alguns foram até esfaqueados."



O estudo "Páginas para a liberdade de expressão" indica que as principais violações da liberdade de imprensa em 2021 foram ameaças (172 casos contra 152 em 2020), agressões físicas (168 contra 30), obstruções ao acesso à informação (43 contra 31) e assédio (65 contra 40).



Desde a assinatura do acordo de paz com as FARC em 2016, oito jornalistas foram mortos, tornando a Colômbia um dos poucos países onde os assassinatos de repórteres estão aumentando "contrariando a tendência global", aponta o relatório.



A Colômbia esperava virar a página de seu prolongado conflito desarmando o que já foi o grupo guerrilheiro mais poderoso do continente, mas vários grupos armados que se financiam com o narcotráfico permaneceram ativos e desencadearam violência em várias partes do país.



Segundo o Repórteres Sem Fronteiras, a Colômbia é o terceiro país mais perigoso para jornalistas na América Latina, atrás apenas da Venezuela e do México.



A principal ONG de defesa de jornalistas na Colômbia chamou a atenção para a "impunidade" diante dos casos de violência, a "ineficiência" do Estado em preveni-la e os efeitos econômicos da pandemia que colocam "em risco a existência de um ecossistema de mídia plural e robusta".



A FLIP publicou o relatório no Dia do Jornalista na Colômbia.