Presidente mexicano propõe 'pausa' na relação com a Espanha

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propôs surpreendentemente nesta quarta-feira (9) uma "pausa" nas relações com a Espanha em meio a disputas com empresas desse país, as quais acusa de corrupção.



"A pausa é: vamos nos dar um tempo para nos respeitarem e que não nos vejam como terra de conquista. Claro que queremos ter boas relações com todos os governos (...), mas não queremos que nos roubem", disse o presidente esquerdista em sua coletiva matinal.



López Obrador esclareceu, porém, que isso não significa uma ruptura diplomática ou uma retirada dos embaixadores. "Não, não, nada, não é nada além de irmos devagar, precisamos de uma pausa, um tempo".



Depois de garantir que "agora não é boa a relação" com a Espanha, o presidente criticou mais uma vez as empresas espanholas como Repsol e Iberdrola, com investimentos no México nos setores de petróleo e energia elétrica, respectivamente.



López Obrador as acusa de pagar, no passado, subornos em troca de contratos, com a cumplicidade de governos da Espanha e do México.



As críticas a Iberdrola se intensificaram em meio ao processo legislativo de uma reforma impulsionada por López Obrador, que prevê ampliar o controle estatal no setor elétrico.



Após a chegada de López Obrador à Presidência, em dezembro de 2018, as relações do México com a Espanha se intensificaram também devido a críticas pela violência exercida durante o período da conquista.



A Espanha é o primeiro parceiro comercial europeu do México com um intercâmbio de cerca de 10 bilhões de euros por ano, segundo estimativas oficiais de 2020.