MP italiano acusa funcionários da ONU de negligência por morte de embaixador no Congo

O Ministério Público de Roma acusou dois funcionários da ONU de negligência como parte da investigação aberta pelo atentado em que morreu, em fevereiro de 2021, o embaixador italiano Luca Attanasio na República Democrática do Congo, reportou nesta quarta-feira (9) a imprensa italiana.



O embaixador Attanasio, de 43 anos, morreu após ser atingido por disparos quando o comboio do Programa Mundial de Alimentos (PMA) no qual viajava sofreu uma emboscada na província oriental de Kivu do Norte, perto da fronteira com Ruanda.



Também morreram seu guarda-costas italiano, o carabineiro Vittorio Iacovacci, e um motorista congolês do PMA, Mustafa Milambo.



A Justiça italiana acusa dois funcionários do programa das Nações Unidas, Rocco Leone (italiano) e Mansour Luguru Rwagaza (congolês), de "negligência, imprudência e incompetência" ao tomar as medidas de segurança para proteger o comboio, segundo o comunicado do MP citado pela imprensa italiana.



Contactado pela AFP, um porta-voz do PMA em Roma não quis comentar o caso.



A polícia da República Democrática do Congo anunciou no final de janeiro que havia detido os supostos autores do atentado.



O comboio circulava por uma estrada onde "ocorreram ao menos 20 enfrentamentos entre grupos armados e o Exército nos últimos anos", destacou o MP romano.



O plano para circular na região deveria ter sido apresentado com pelo menos cinco dias de antecedência à missão da ONU para a manutenção da paz no país africano, responsável por proporcionar a informação necessária sobre as medidas de segurança, como o uso de escolta armada e veículos blindados.



Segundo as regras da ONU, a permissão para uma missão desse tipo deveria ter sido solicitada com pelo menos 72 horas de antecedência.



Contudo, Rocco Leone, subdiretor do PMA na República Democrática do Congo, e o encarregado de segurança, Mansour Luguru Rwagaza, solicitaram a permissão apenas na noite anterior à viagem, argumenta o Ministério Público.



Os dois funcionários preencheram com seus próprios nomes os formulários para a permissão, sem citar o embaixador e seu guarda-costas, para acelerar os trâmites, explicou o MP italiano.



A Itália pediu oficialmente à ONU a abertura de uma investigação e "respostas claras" após a morte de seu embaixador.