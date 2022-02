Estado de Nova York suspende obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados

O estado de Nova York anunciou oficialmente nesta quarta-feira (9) o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados, especialmente em comércios, restaurantes e empresas.



A governadora Kathy Hochul informou que a medida que estabeleceu esta obrigatoriedade não será renovada quando expirar, nesta quinta-feira.



Ela informou que daqui para a frente serão as cidades ou empresas que irão determinar se é ou não necessário o uso do acessório contra a covid-19 em locais fechados.



A obrigação do uso de máscaras será mantido, no entanto, até março nas escolas e caberá aos municípios e comércios determinar a seguir se vão exigi-la de seus funcionários e clientes, disse Hochul à imprensa.



Apesar de o estado e a cidade de Nova York terem sido o epicentro da pandemia em 2020, com pelo menos 38.000 mortes em dois anos só na cidade, Hochul disse que todos os indicadores de saúde estão "em queda".



"É um panorama magnífico (...) Não acabamos, mas a tendência está muito, muito bem encaminhada, e por isso agora estamos considerando uma nova fase da pandemia", disse a governadora democrata.



O estado de Nova York somou-se a outros governados pelo Partido Democrata que anunciaram medidas idênticas de abandono da obrigatoriedade das máscaras a partir da segunda-feira, como Califórnia, Nova Jersey e, inclusive, Connecticut.



O uso de máscaras para evitar o contágio pela covid-19 é um marcador político muito forte nos Estados Unidos, onde a obrigatoriedade de cobrir o rosto é considerada uma violação das liberdades individuais por grande parte da direita e do Partido Republicano.



Nunca uma medida deste tipo esteve em vigor em estados governados por republicanos, como Flórida ou Texas.



Os casos de covid-19 estão em queda livre nos Estados Unidos, com pouco menos de 250.000 contágios diários, em média, por sete dias consecutivos, segundo as autoridades sanitárias, longe do pico de 800.000 casos, alcançado em meados de janeiro.



No entanto, em 4 de fevereiro o país superou a marca das 900.000 mortes por covid-19 em quase dois anos, segundo a Universidade Johns Hopkins.