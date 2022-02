Alemanha recruta diretora do Greenpeace como 'embaixadora do clima'

A Alemanha nomeou, nesta quarta-feira (9), a diretora-executiva do Greenpeace, a americana Jennifer Morgan, como sua "embaixadora do clima", em um momento em que o governo do chanceler Olaf Scholz fez do desenvolvimento das energias renováveis uma de suas prioridades.



À frente desta ONG desde 2016, Jennifer será, a partir de 1º de março, a "representante especial para a política climática internacional" da Alemanha, anunciou a ministra das Relações Exteriores do país, a "verde" Annalena Baerbock, que a apresentou como seu futuro "braço direito".



Esta é a primeira vez que um governo alemão, formado por cinco ministros "verdes" desde dezembro, adota esta função.



"Em relação à nossa política externa, também colocamos a luta contra a crise climática onde ela deve estar, ou seja, no topo da agenda", afirmou a chefe da diplomacia em uma entrevista coletiva ao lado de Jennifer Morgan.



"A crise climática vai mudar muito nosso mundo nos próximos anos", insistiu Baerbock.



Desde que assumiu o cargo em dezembro passado, o gabinete tripartite de Scholz fez do clima uma de suas grandes prioridades, com uma meta muito ambiciosa: até 2030, 80% do consumo de eletricidade deverá ser procedente de energia renovável.



Morgan é "uma nomeação dos sonhos" e "um sinal importante, no que se refere à proteção internacional do clima", completou Baerbock.