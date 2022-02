Pelo menos 80 pessoas morreram em Madagascar, após a passagem do ciclone Batsirai - informa um novo balanço divulgado nesta quarta-feira (9) pelas autoridades.



O Escritório Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, que compila os dados enviados das regiões afetadas, em especial na costa leste desta ilha do Oceano Índico, anunciou que o total passou de 30 para 80. Destes, 60 óbitos foram no distrito de Ikongo, exatamente nesta área.