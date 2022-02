Rei da Espanha testa positivo para covid com sintomas leves

O rei Felipe VI da Espanha testou positivo para covid-19, mas apresenta sintomas leves, anunciou a Casa Real nesta quarta-feira (9).



O monarca, de 54 anos, "testou positivo no exame para detectar covid-19 depois de apresentar, desde a noite de ontem (terça-feira), sintomas leves", afirmou em um comunicado a Casa Real.



O rei permanecerá em isolamento durante sete dias.



O anúncio aconteceu pouco antes de uma audiência do soberano com o representante croata da presidência da Bósnia Herzegovina, Zeljko Komsic, e um dia após uma reunião com autoridades militares.



O comunicado da Casa Real afirma que a mulher de Felipe VI, a rainha Letizia, e sua filha mais nova, a infanta Sofía, "não apresentam sintomas e poderão seguir com as atividades previstas de maneira normal".



A herdeira do trono, a princesa das Astúrias, Leonor, está cursando o ensino médio no Reino Unido.



"O estado geral de Sua Majestade o Rei é bom. Ele prosseguirá com as atividades institucionais a partir de sua residência", afirma o comunicado divulgado pelo palácio.