Protesto antivacina diante do Parlamento da Nova Zelândia

Manifestantes contrários à vacina anticovid da Nova Zelândia enfrentaram a polícia nesta quarta-feira (9) e prometeram seguir no local.



O protesto começou na terça-feira, inspirado pelo "Comboio da Liberdade" dos caminhoneiros no Canadá. Mais de 100 policiais foram mobilizados na entrada do Parlamento.



Muitos veículos que engarrafaram as ruas de Wellington na terça-feira deixaram o local nesta quarta-feira, mas centenas de manifestantes instalaram barracas e se recusaram a sair.



Três foram detidos por tentativa de romper a barreira policial. Apesar de alguns incidentes, a força de segurança afirmou que o protesto foi pacífico na maior parte do tempo.



Os manifestantes neozelandeses são contrários à obrigatoriedade da vacinação para os trabalhadores de setores como saúde, forças de segurança, educação ou defesa, assim como para permitir a entrada em restaurantes ou eventos esportivos.