Explosão de gás em Abu Dhabi expõe temor de ataques dos rebeldes huthis

Uma explosão de gás sacudiu Abu Dhabi na madrugada de terça-feira para quarta-feira e expôs o temor cada vez maior de novos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, que lançaram drones e mísseis contra os Emirados Árabes Unidos.



Após a explosão, no centro da cidade, a embaixada dos Estados Unidos divulgou um alerta de segurança. A agência oficial WAM, no entanto, informou que foi "uma explosão de um recipiente de gás" que não deixou feridos e as autoridades pediram para que as pessoas "não divulguem boatos".



Mais tarde, em outro comunicado, a embaixada americana advertiu para "informações sobre um possível ataque de míssil ou drone" em Abu Dhabi, que recebe atualmente o Mundial de Clubes da Fifa.



O país do Golfo está em alerta desde que um ataque de drones e mísseis dos rebeldes huthis matou três trabalhadores migrantes em Abu Dhabi em 17 de janeiro.