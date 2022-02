Lituânia faz apelo por resistência à "coerção econômica" da China

A China atacara mais países com a "coerção econômica" a menos que outras nações a enfrentem, advertiu o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, ao inaugurar a embaixada do país na Austrália.



Depois de brincar que os dois países são parte de um "clube exclusivo" de nações que sofrem a rivalidade de Pequim, o ministro afirmou que "definitivamente não seremos os últimos".



Acompanhada de sua colega australiana, Marise Payne, o chefe da diplomacia lituana insistiu que países com pensamento similar devem usar "ferramentas e regulamentações para suportar a coerção e não ceder à pressão política e econômica".



A Lituânia, primeiro país a declarar independência da União Soviética na década de 1990, recebeu uma resposta irritada de Pequim em julho, quando permitiu a Taiwan abrir uma sede diplomática em Vilnius.



Após a disputa, os laços diplomáticos caíram e as exportações lituanas foram bloqueadas na fronteira chinesa, embora Pequim negue um "embargo oculto".



A China considera Taiwan, uma ilha de governo democrático, como uma província separatista.



A Austrália também teve exportações bloqueadas na China após uma série de disputas políticas nos últimos dois anos.



Landsbergis citou a decisão da União Europeia de levar o tratamento de Pequim à Lituânia à Organização Mundial do Comércio como um exemplo de resposta dos países à pressão chinesa.



A ministra australiana Marise Payne disse que é importante que países com "pensamento semelhante" trabalhem juntos e sejam "consistentes em sua abordagem aos temas".



"Acredito que estamos enviando a mensagem mais forte possível de nossa rejeição à coerção e de nossa rejeição ao autoritarismo", declarou.