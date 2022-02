Israel ataca locais de lançamento de mísseis na Síria

Israel lançou ataques contra baterias antiaéreas sírias nesta quarta-feira (9) em retaliação a um míssil disparado do país vizinho, informaram os militares israelenses.



"Em resposta ao míssil antiaéreo lançado pela Síria, acabamos de atingir locais de lançamento de mísseis terra-ar na Síria, incluindo radares e baterias antiaéreas", disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF) pelo Twitter.



Israel informou que os alarmes soaram em Umm Al Fahm, uma cidade árabe no norte de Israel, quando a Síria disparou o míssil, que explodiu em pleno voo.



A imprensa estatal síria alegou que a defesa aérea do país foi ativada diante do fogo israelense "nas proximidades de Damasco".



Citando uma fonte militar, a mídia estatal síria informou que o ataque aéreo israelense ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e foi seguido por mísseis terra-terra "da direção do Golã ocupado".



"Nossa defesa aérea confrontou os mísseis do inimigo e derrubou alguns deles", segundo a agência de notícias síria SANA.



Segundo a agência, um soldado morreu e cinco ficaram feridos. Também houve "danos materiais".



Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos naquele país contra postos do governo e forças do movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã.