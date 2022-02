Congresso dos EUA vota para evitar paralisação do governo federal

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou nesta terça-feira (8) para estender o orçamento do Estado até 11 de março, a fim de evitar mais uma vez, a ameaça de paralisação dos serviços federais.



O texto proposto pelos democratas, adotado por numerosos votos republicanos, agora será votado no Senado para ser sancionado pelo presidente Joe Biden.



Democratas e republicanos não estão conseguindo entrar em um acordo sobre um orçamento definitivo para o ano de 2022. Por isso, são obrigados a prolongar, cada vez por um ou dois meses, o atual, adotado sob a presidência de Donald Trump.



Isso atrasa consideravelmente os projetos no Congresso e, portanto, a aprovação das reformas promovidas por Biden a alguns meses das eleições legislativas de meio de mandato, que são importantes para ele, além de privar alguns programas sociais de verbas.



No final de setembro e em meados de dezembro, o Congresso evitou in extremis uma paralisação do Estado federal, conhecida como "shutdown", ao prorrogar o orçamento de 2021. O prazo termina em 18 de fevereiro, em 10 dias.



O súbito esgotamento das finanças dos serviços federais forçaria centenas de milhares de funcionários ao desemprego técnico, algo que a maioria dos parlamentares de ambos os lados deseja evitar, apesar das fortes discrepâncias.