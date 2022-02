Wall Street recuperou a confiança nesta terça-feira, após a volatilidade da véspera, e fechou em alta, digerindo a nova leva de resultados empresariais, e à espera dos dados sobre a inflação americana.



O índice Dow Jones ganhou 1,06%, atingindo 35.462,78 pontos. O Nasdaq subiu 1,28%, a 14.194,45 pontos, e o S&P; 500, 0,84%, a 4.521,54 pontos.



"Os investidores começam a achar que a economia americana é sólida o suficiente para resistir a um ajuste monetário do Fed", avaliou o analista Karl Haeling, do LBBW, citando as boas cifras sobre o emprego divulgadas na semana passada.



