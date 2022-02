Preços do petróleo retrocedem

O início de uma possível redução da tensão envolvendo a Ucrânia e o otimismo em relação ao Irã puxaram os preços do petróleo para baixo nesta terça-feira, bem como a revisão para cima das estimativas de produção nos Estados Unidos.



O barril do Brent para entrega em abril caiu 2,05%, fechando em US$ 90,78. Em Nova York, o barril do WTI para março cedeu 2,14% e fechou em US$ 89,36.



"O governo dos EUA tentou frear os preços negociando com urgência um novo acordo nuclear com o Irã", apontou Louise Dockson, analista da consultoria Rystad Energy. Quando os Estados Unidos se retiraram do acordo original, em 2018, o Irã exportava 2,45 milhões de barris por dia, segundo o Congresso americano.



Os operadores também viram com bons olhos o encontro de ontem entre os presidentes francês e russo sobre a Ucrânia. Além disso, a agência de informações sobre energia dos EUA revisou para cima sua estimativa de produção dos EUA para 2022 e 2023.